بيروت - لايف ستايل
أكدت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أن هناك خلطًا بين الفنان و"البلوجرز"، موضحة، "لا أفهم لماذا أشارك كل تفاصيل حياتي على السوشيال ميديا ورغم أن شقيقتي هما أشهر مدونينتين في الأردن وأسستا شركة ناجحة هناك، إلا أنني نبهت عليهم ألا يلتقطوا أي صورة لي دون علمي".
وتضيف الفنانة الأردنية على هامش مهرجان "موازين" أن السوشيال ميديا أصبحت مزعجة للغاية ومليئة بالسم والهجوم غير المبرر من أي شخص لا يجد ما يشغل وقته.
وهاجمت ديانا نجوم برامج المسابقات وقالت، "إن هذا النوع من البرامج يفسد المواهب بالغرور الذي يزرعه بداخلهم، مضيفة "فجأة يصبح تحت الأضواء ويسير في حماية البودجاردات وفجأة تلاقيها قاعدة في البيت جنب مامتها بتلف محشي" في إشارة للنجاح الزائف لمثل هذه البرامج.
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ويُذكر أن مهرجان موازين إيقاعات العالم يقام في العاصمة المغربية الرباط تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس ومن تنظيم جمعية مغرب الثقافات ويشارك فيه أكثر من 100 فنان من حول العالم حيث تقام الحفلات يوميا على 7 منصات مختلفة.
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كانت هذه تفاصيل خبر ديانا كرازون تشن هجومًا على إزعاج " مواقع التواصل الاجتماعي " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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