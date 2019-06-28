ديانا كرازون تشن هجومًا على إزعاج " مواقع التواصل الاجتماعي "

أكدت الفنانة الأردنية ديانا كرزون أن هناك خلطًا بين الفنان و"البلوجرز"، موضحة، "لا أفهم لماذا أشارك كل تفاصيل حياتي ‏على السوشيال ميديا ورغم أن شقيقتي هما أشهر مدونينتين في الأردن وأسستا شركة ناجحة هناك، إلا أنني نبهت عليهم ألا ‏يلتقطوا أي صورة لي دون علمي". ‏

وتضيف الفنانة الأردنية على هامش مهرجان "موازين" أن السوشيال ميديا أصبحت مزعجة للغاية ومليئة بالسم والهجوم ‏غير المبرر من أي شخص لا يجد ما يشغل وقته.‏

وهاجمت ديانا نجوم برامج المسابقات وقالت، "إن هذا النوع من البرامج يفسد المواهب بالغرور الذي يزرعه بداخلهم، مضيفة ‏‏"فجأة يصبح تحت الأضواء ويسير في حماية البودجاردات وفجأة تلاقيها قاعدة في البيت جنب مامتها بتلف محشي" في ‏إشارة للنجاح الزائف لمثل هذه البرامج.‏

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ويُذكر أن مهرجان موازين إيقاعات العالم يقام في العاصمة المغربية الرباط تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس ومن ‏تنظيم جمعية مغرب الثقافات ويشارك فيه أكثر من 100 فنان من حول العالم حيث تقام الحفلات يوميا على 7 منصات ‏مختلفة.

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