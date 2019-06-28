بشرى بـ"نيو لوك جديد" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة بشرى لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت بشرى في الصور بـ"نيو لوك" جديد، كما ارتدت جمبسوت، وشعر كيرلي قصير. يذكر أن آخر أعمال بشرى كان مسلسل "عوالم خفية" لعادل إمام، الذي عرض في رمضان 2018

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