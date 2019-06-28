بكت على الهواء واتهموها بفبركة وفاتها.. حكايات صفاء مغربي في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحتفل اليوم الفنانة صفاء مغربي بعيد ميلادها.

وُلدت صفاء مغربي في 28 يونيو 1977، وتخرجت في كلية السياحة والفنادق، وعملت كممثلة في الدراما التليفزيونية المصرية، من أعمالها: "الدالي، متخافوش، ميراث الريح".

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنانة صفاء مغربي:

- بدأت حياتها الفنية عام 2007، في مسلسل "الدالي" للفنان نور الشريف.

- تزوجت من المخرج اللبناني الكبير يوسف شرف الدين، والذي قدمها في معظم أعماله.

- نقلت بعض الصحف وفاة الفنانة الشابة صفاء مغربي نقلًا عن مسؤولها الإعلامي، ثم خبر وفاة والدتها صدمة عليها.

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- نفى زوجها المخرج يوسف شرف الدين الشائعة بعدها بعدة ساعات، قبل أن يتهمها عدد من الفنانين بترويج شائعة وفاتها من أجل الشهرة.

- ردت على شائعة وفاتها في برنامج "ست الحسن" للإعلامية شيريهان أبو الحسن، بلفظ خارج، ما رفضته الإعلامية قائلة "مش هسمحلك تقولي ألفاظ خارجة تاني".

- دخلت صفاء مغربي في حالة بكاء شديدة على الهواء مباشرةً أثناء دفاعها عن نفسها ضد ما تداوله البعض بشأن إطلاقها شائعة وفاتها، والتي أحدثت جدل مؤخرًا في الوسط الفني.

البرنامج

- أصدرت إدارة المسرح الحديث، المنتجة لمسرحية "باب الفتوح"، قرارًا باستبعاد صفاء مغربي من العمل، بناءً على طلب من مدير المسرح الحديث المخرج ياسر صادق، الذي أرسل بيانًا للمخرج فهمي الخولي، مخرج المسرحية، يطالبه فيه بحرمان مغربي من استكمال العمل، وهو ما رحب به الخولي.

- قدمت آخرأعمالها في 2014 من خلال الفيلم القصير "كبير الحلم".