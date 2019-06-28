فيديو| رانيا يوسف ترقص على "انستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بمقطع فيديو لها نشرته على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت رانيا في الفيديو بإطلاله جذابة، ارتدت فستانًا قصيرًا. يذكر أن رانيا يوسف تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "مملكة إبليس"، تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة غادة عادل وإيمان العاصي وأحمد داود.

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