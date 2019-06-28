شاهدوا.. رويدا عطية مع ابنها زين!

كتب امير فتحي في الجمعة 28 يونيو 2019 09:53 صباحاً - نشرت الفنانة السورية رويدا عطية على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر تطبيق “إنستغرام” كشفت فيه عن موعد تصوير كليب أغنيتها “كيفك يا حب” خلال هذا الأسبوع، مشيرة إلى انها ستشارك متابعيها كواليس هذا العمل.

وظهرت عطية في الفيديو وهي حاملة بين أحضانها ابنها زين وهو يلعب بالـ “لمبادير”، لترد رويدا قائلةً: “انشالله ما يوقع هاي عراسي”.

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