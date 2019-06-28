خبيرة تكشف عن الدوقة المفضلة للملكة إليزابيث؟

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الخبيرة الملكية “إنغريد سيوارد” ورئيسة تحرير مجلة ماجستي، أن بعض أفراد العائلة المالكة لديهم روابط أوثق بكثير من غيرها، كما كشفت عن الدوقة المفضلة بالنسبة للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” أنه طبقًا لأقوال “إنغريد” فإن الملكة معجبة بشدة بدوقة كامبريدج “كيت ميدلتون” كونها تمتلك الكثير من القواسم المشتركة معها، إلا أنه ليس هناك علاقة حميمة تربط الملكة بزوجة حفيدها ووريث العرش الأمير ويليام.

وتعتقد الخبيرة الملكية أن الملكة (93 عاما) وكيت (37 عاما) لديهما علاقة أكثر جدية، خاصة أن دوقة كامبريدج تبذل جهودها لتحمل أعباء الملكة في المستقبل، كما أنها لا تريد أن تفعل أي شيء لزعزعة ذلك.

وفي المقابل، تعتقد “إنغريد” أن دوقة ساسكس الأميرة ميغان ماركل (37 عاما) لديها علاقة أكثر ودية مع الملكة، منذ تشاركا بأول مهمة ملكية رسمية معا في شيشاير في 18 يونيو من العام الماضي، أي بعد شهر واحد من زواجها من الأمير هاري.

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في ذلك اللقاء، بدت ميغان تتبادل الضحك والهمس في أذن الملكة أثناء مشاهدة أداء للأطفال عند افتتاح جسر عبر نهر ميرسي في ويدنيس.

وفسرت الخبيرة الأمر بأن ميغان تحتاج لبذل مجهود أكبر لكي تشعر بأنها في منزلها، كما أن لدى دوقة ساسكس روح الدعابة التي تداعب بها الملكة التي تتقاسم حب الكلاب مع زوجة حفيدها.

وأضافت أن الملكة لها علاقة جيدة مع حفيدتها الكبرى زارا تيندال وزوجها مايك وشقيقها بيتر فيليبس.