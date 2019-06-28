بعد أزمة عمرو وردة.. رانيا يوسف تستعين بـ”فستان” أزمتها

متابعة بتجــــــــــرد: سخرت النجمة رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من أزمة لاعب كرة القدم المصري عمرو وردة.
ونشرت “رانيا” صورة لها من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، وعلقت عليها قائلة: “سؤال للسادة المحامين: فستاني خدش الحياء العام ودعا للرذيلة وعمل فعل فاضح في الطريق العام وبلاغ تلات صفحات للنائب العام لكن التحرش لا؟؟؟؟؟ ليه الكيل بمكيالين!!!!”.
وكان “وردة” قد تم استبعاده بعد تورطه في فضيحة تحرش بعارضة أزياء على موقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام”، بعد مباراة مصر وزيمبابوي التي انتهت بفوز المنتخب المصري (1 مقابل صفر)، وتم استبعاده قبل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بساعات قليلة.
وتستكمل رانيا حاليا تصوير مسلسلها الجديد “مملكة إبليس”، الذي يشارك في بطولته غادة عادل، أحمد داود، إيمان العاصي، خالد أنور، كريم قاسم، وسلوى خطاب، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.
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