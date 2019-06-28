رونالدو في قلب البحر ويتعرض لسخرية عارمة.. ما السبب؟

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرض النجم البرتغالي، كريسيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، لتعليقات ساخرة من قبل مشجعيه ومحبيه، فور نشره صورا عبر صفحته الخاصة على موقع “تويتر”، علق عليها: “عطلة عائلية”.

ويقضي “الدون” عطلة على متن يخت في شواطئ الريفيرا، برفقة حبيبته جورجينا رودريجيز، وابنه كريستيانو جونيور، وشقيقه “هوغو أفيرو”، بحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

ونشر كريستيانو مجموعة من الصور، ومن بينها صورة لنفسه والبحر خلفه، وعلق عليها: “عطلة مع عائلتي في الريفيرا الفرنسية، استمتعوا بالمنظر”، غير أنها تسببت في موجة من السخرية.

وتطرق العديد من المتابعين لعدم ظهور أي من أفراد عائلة كريستيانو رونالدو في الصورة، إذ قال أحد المستخدمين: “وأين عائلتك؟”، وعلق آخر: “عائلتك تبدو رائعة، يا له من تكريم جميل لهم”.

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فيما علق أحد المتابعين: “في حين أنك مع عائلتك، تبدو بمفردك، وجميعهم خارج الصورة يضحكون أيضًا”.

ومع ذلك، كانت هناك تعليقات لطيفة أيضًا، إذ قال أحد الأشخاص: “انظر إلى عضلات بطنك، أنت الأعظم على الإطلاق”.