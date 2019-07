أنجلينا جولي تعود للإثارة والأكشن في جبال نيومكسيكو – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: عادت نجمة هوليوود الأكثر شهرة أنجلينا جولي، إلى عالم الإثارة والأكشن، بعد غياب طويل، حيث شوهدت وهي مغطاة بالدماء الزائفة، أثناء تصوير لقطات من فيلمها الجديد “Who Who Wish Me Dead” في جبال نيومكسيكو.

وظهرت “أنجلينا” وهي ترتدي ملابس على الطراز العسكري، مع قميص ملطخ بالدماء، وبنطال كاكي، وتحمل سكينا على فخذها، فيما عرض تقرير لموقع “ديلي ميل”، لقطات من أدائها لمشهد ليلي صعب تضمن تسلق الشرفات العالية.

وتلعب نجمة ماليفسنت دور البطولة في الفيلم، حيث تدور قصته حول حراسة أحد الشهود في حادث قتل، فيما يلاحقه القتلة.

وفي وقت لاحق لمشاهدتها في أجواء التصوير، تم التقاط بعض الصور لرائعة هوليوود، برفقة أطفالها في مدينة لوس أنجلوس، وهي تتسوق في جميع أنحاء المدينة.

وقال مصدر مقرب من النجمة، إنها تقسم وقتها بين لوس أنجلوس لرؤية أطفالها، وبين نيومكسيكو للانتهاء تصوير الفيلم، وفي ذلك الوقت ربما يكون الأطفال تحت رعاية زوجها السابق، الممثل الأمريكي “براد بيت”.