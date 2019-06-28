قصي خولي يرزق بمولوده الأول.. عميد جونيور – بالصورة

متابعة بتجـــــــــرد: رغم أن الممثل السوري قصي خولي، خلال إطلالته في برنامج “مجموعة انسان” في رمضان مع الإعلامي علي العلياني عبر شاشة “ام بي سي”، لم ينفِ أو يؤكد خبر زواجه بالسر من فتاة أميركية، واكتفى بالرد: “قد أكون متزوجًا وقد لا أكون، إلا أن قصي فاجأ متابعينه عبر حسابه على “انستجرام” وأعلن عن قدوم مولوده الأول.

وأطلق قصي خولي على الصغير إسم عميد على إسم والده، حيث نشر صورة يده ويد مولوده أرفقها بتعليق: “من خلالك، الله اعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر”، مضيفاً: “أتمنى أن أكون لك الأب الحنون والمحب كأبي، جدك الله يطول بعمره. الله يحميلي العميد جونيور. ولا يحرم حدا من هالنعمة ويحمي اولادكم جميعا”.

وفور انتشار الصورة، انهالت التعليقات على قصي خولي من محبّيه الذين تمنوا للصغير حياة سعيدة يملؤها الإستقرار.