نادين لبكي تحصد جائزة جديدة عن فيلم “كفرناحوم”

حصدت المخرجة اللبنانية نادين لبكي على جائزة الفيلم الألماني للسلام وذلك عن فيلمها “كفرناحوم”.

وتكرّم هذه الجائزة الأفلام ذات القيمة الفنيّة التي تحمل البعد الإنساني والاجتماعي والسياسي.

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وقد منحت جائزة هذا العام للمخرج الألماني مايكل «بولي» هيربيغ والمخرجة اللبناني نادين لبكي.

اما الجائزة الخاصة نالها المخرج السوري طلال ديركي عن فيلمه الوثائقي “الآباء والأبناء – أبناء الخلافة”.

حضر الحفل، الذي أقيم على مسرح كوفيليس -ميونيخ، الوزير السابق زياد بارود، الذي بدوره اشاد بعمل المخرجة لبكي وبمسيرتها الفنية.

وكان فيلم “كفرناحوم” قد عرض في لبنان وعدد من الدول العربية والاوروبية وحصد نسبة مشاهدة عالية في اوقات قياسية، كما حظي باعجاب النقاد وعدد كبير من الاعلاميين والممثلين والمخرجين العرب والاجانب، حيث طرح عدد من القضايا المحقة والمواضيع الحساسة اهمها قضية اللجوء السوري، العمالة الاجنبية، مكتومي القيد، الزواج المبكر وغيرها.