رغم العمليّة الارهابيّة، وسام بريدي وزوجته وابنتهما الى تونس

بعدما ذكرت الحكومة التونسية أن انتحاريين فجّرا نفسيهما في هجومين منفصلين استهدفا الشرطة في العاصمة اليوم الخميس مما أدى لمقتل رجل أمن وإصابة عدة أشخاص، استنكر الاعلامي وسام بريدي وزوجته عارضة الازياء التونسية ريم السعيدي الهجوم الذي تعرضت له تونس.

ولان ارادة الحياة أقوى من الارهاب، قرر وسام وزوجته الا يلغيا الرحلة المقررة الى تونس وكتب: “We are still going to Tunisia إرادة الحياة أقوى من الإرهاب”.

وكان وسام بريدي قد ارتبط بالتونسية ريم السعيدي في الأول من ايلول/ سبتمبر 2017 في لبنان، بحضور حشد من الأصدقاء والمقرّبين والنجوم. ورُزقا بمولودتهما الاول “بيلا ماريا” في 8 / 9 / 2018 في ايطاليا.