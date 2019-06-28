شاهد.. ديانا كرزون: “الله يعطيني نصيب مثل نانسي عجرم”!

كتب امير فتحي في الجمعة 28 يونيو 2019 05:50 صباحاً - كشفت الفنانة الاردنية نانسي عجرم عن سبب عدم زواجها حتى الان وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته على هامش حفلها في مهرجان موازين بالمغرب .

وقالت ديانا كرزون ان كل عروض الزواج التي تلقتها حتى الان لم تكن مناسبة فأحدهم كان يريد الزواج سريا وآخر متعدد الزوجات أو يريد زواج بطريقة المسيار أو أن تترك الفن.

وتابعت ديانا كرزون: “ماذا يمنع ان يكون عندك الزوج الصالح يدعم مسيرتك الفنية وانت تعلمي هذا التوازن وتحترمي وجود الزوج”.

وردا على سؤال عن نانسي عجرم قالت: “ما احلاها زي الفراشة كانت بتطير وهي حبلة وعندها ثلاث او اربع اطفال مش غلط وزوجها بعيد عن المجال الفني”.

وعندما قالت لها صحفية “اسألي نانسي شو عملت” ردت ديانا كرزون: “اجاها النصيب الحلو الحمدالله ونحنا ان شاء الله يجينا النصيب نفس النصيب الذي يتفهم انه هذه شخصية فنانة وعندها حياتها”.