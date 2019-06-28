النجم التركي بوراك أوزجفيت قريباً في بيروت

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""الخليج 365"" من بيروت: يصل الممثل التركي الشهير "بوراك أوزجفيت" قريبًا إلى لبنان ليكون ضيف الشرف في الاحتفال المخصص لافتتاح أحد محال الألبسة في الرابع من شهر يوليو المقبل في أحد المراكز التجارية في منطقة الجناح من العاصمة اللبنانية بيروت

يُذكر أن "اوزجفيت" حقق شهرة واسعة في العالم العربي وتركيا بدور "بالي بك" في الجزء الثاني من المسلسل الشهير حريم السلطان واتسعت قاعدته الجماهيرية بعد دوره في مسلسل الحب الأعمى بشخصية "كمال سويدري".