صورة| نهال عنبر تسجل أغنية مسرحية "اللي رسمت الطريق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة نهال عنبر، صورة من كواليس تسجيل أغنية مسرحيتها الجديدة "اللي رسمت الطريق" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت عنبر على الصورة: "تسجيل أغنية مسرحية اللي رسمت الطريق للمجلس القومي للمرأة". وشاركت نهال عنبر، في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "حكايتي" من تأليف أحمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

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