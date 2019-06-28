بـ"جمبسوت".. نجوى كرم أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت نجوى في الصور بإطلاله أنيقة، ارتدت جمبسوت رمادي، ونالت الصور إعجاب متابعيها. وتقيم إدارة مهرجان موازين الغنائي بالمغرب، مؤتمرًا صحفيًا للفنانة اللبنانية نجوى كرم، اليوم 27 يونيو، قبل حفلها بمهرجان موازين.

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