البحرين تستدعي سفيرها من بغداد بعد اقتحام سفارتها من قبل متظاهرين!.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 28 يونيو 2019 03:54 صباحاً - قررت وزارة الخارجية البحرينية استدعاء سفيرها في بغداد للتشاور، بعد اقتحام متظاهرين للسفارة.

وحملت الخارجية البحرينية، في بيان، الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.

واستنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيقة من قبل متظاهرين وأدى الى أعمال تخريبية في مبنى السفارة.

واقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس. وأكد مصدر عراقي أن عدداً من المتظاهرين حطموا الزجاج وعدداً من أبواب السفارة ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة.