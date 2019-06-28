شاهد.. ليلى علوي تحتفل بتخرج ابنها خالد

كتب امير فتحي في الجمعة 28 يونيو 2019 03:54 صباحاً - احتفلت الفنانة المصرية ليلى علوي بتخرج ابنها “خالد”، من إحدى مدارس القاهرة الجديدة. ونشرت علوي صورًا من الاحتفال بتخرج نجلها، عبر حسابها على انستغرام، وعلّقت عليها كاتبة: “ده مافيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه، وأنا فرحانة فرحانة بيك جداً يا خالد، مبروك فرحتنا كلنا، وبرافو عليك عملتها، وشكراً لكل المدرسين ولـ Mes اللي بتحتضن ولادها، وشكراً يا خالد انك عملتها ومبروك للدفعة كلها ومبروك لكل الناجحين”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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