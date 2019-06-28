تقرير.. هل يعود عمرو وردة إلى منتخب مصر؟

بعد ساعات قليلة من قرار الاتحاد المصري لكرة القدم باستبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب الذي يخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019، ظهرت العديد من العلامات التي تشير إلى اقترابه من العودة في وقت قياسي.

اتحاد الكرة المصري استبعد عمرو وردة على خلفية السقطتين الأخلاقيتين اللتين وقع فيهما اللاعب خلال المعسكر الحالي، على خلفية سلسلة من المشكلات القديمة له.

اعتذار عاجل

أولى العلامات التي تشير إلى قرب عودة وردة هو الاعتذار الرسمي الذي تقدم به اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد ساعات من إقصائه.

وردة نشر مقطع فيديو يعتذر فيه لأهله وزملائه في المنتخب الوطني وكذلك الجهاز الفني بسبب الأخطاء التي وقع فيها، مؤكدا أنه لن يعود إليها في المستقبل.

تضامن اللاعبين

الاعتذار جاء بعد ساعات من التصريحات التي أدلى بها لاعبو المنتخب المصري عقب الفوز على الكونغو الديمقراطية 2-0، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة، والتي دافعوا فيها عن زميلهم الشاب وعبروا عن تضامنهم معه.

البداية كانت من باهر المحمدي الذي احتفل بأحد أهداف المنتخب المصري من خلال رفع القميص الخاص بعمرو وردة، في إشارة إلى التضامن معه في موقفه الحالي.

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أحمد المحمدي، قائد المنتخب، لم يُخفِ هو الآخر تعاطفه مع صاحب الـ25 عاما، وذلك بعد تسجيله الهدف الأول من خلال الإشارة بالرقم 22 بيديه، وهو الرقم الذي يرتديه عمرو وردة مع "الفراعنة".

ولم يكتفِ المحمدي بذلك، بل عمد إلى التأكيد على أن جميع لاعبي المنتخب يدعمون عمرو وردة باعتباره أحد أفراد أسرة المنتخب.

وعلى خطى المحمدي كان محمود حسن "تريزيجيه" الذي أكد بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية أيضا أن عمرو وردة واحد من أسرة "الفراعنة"، مؤكدا أن المنتخب سيفتقده في ظل الدور المهم الذي يقدمه، على حد تعبيره.

كما كان محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الذي نشر تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ألمح فيها إلى رغبته في منح عمرو وردة فرصة ثانية، مؤكدا أن الإقصاء ليس هو الحل.

إقصاء منقوص

على صعيد آخر، علمت "العين الرياضية" أن عمرو وردة لم يرحل عن معسكر المنتخب المصري حتى الآن رغم القرار الذي صدر باستبعاده قبل نحو 24 ساعة.

ووفقا للمعمول عليه في الأزمات السابقة، فإن اللاعب الذي يتم استبعاده من معسكر المنتخب يخرج منه بشكل عاجل، وهو ما يؤكد الاتجاه للإبقاء على عمرو وردة في صفوف المنتخب.

إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، أكد الأمر من خلال تصريحاته لـ"العين الرياضية"، حيث قال إن القرار النهائي في حق اللاعب سيصدر يوم السبت المقبل، وهو ما يعني أن قرار الاستبعاد لم يصدر بعد.

يُذكر أن عمرو وردة شارك كبديل في الفوز على زيمبابوي 2-0، الجمعة الماضية، في افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019، ليسجل مشاركته الـ29 مع المنتخب، والتي لم يسجل خلالها سوى هدف وحيد.