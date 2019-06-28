"ماما أنيسة" تتعرض لوعكة صحية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعها بالإعلامية الكويتية الكبير أنيسة محمد جعفر، الشهيرة بـ "ماما أنيسة".
وكتبت فجر: "حبيبتي وحبيبة الكويتيين كلهم تمر بوعكة صحية في مستشفى السلام، ادعولها ياما أسعدتكم وياما شاركت أجيالكم أغلبها من الـ1961 وهي أم لكل الكويتيين، أرجوكم كثفوا الدعاء لها تستاهل "ماما أنيسة"، اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفِ أنت الشّافي لا شافي إلّا أنت".
يُذكر أن الإعلامية أنيسة محمد جعفر قدمت العديد من البرامج في التلفزيون والإذاعة، ففي التلفزيون قدمت برنامج جنة الأطفال، مع الأطفال، نادي الأطفال، صبيان وبنات، الأطفال والصيف، ماما أنيسة والأطفال، عيال الديرة، وفي الإذاعة، ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، للحديث معا، مع الشباب.
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