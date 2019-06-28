وليد توفيق يعزي الشعب التونسي في شهداء الحادث الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان الكبير وليد توفيق، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة العلم التونسي لينعي بها ضحايا الحادث الإرهابي الأليم.

وكتب وليد توفيق: "قلوبنا مع أهلنا وأشقائنا وأخوتنا في تونس الحبيبة، تونس الجمال والمحبة والإخاء والسلام.. قلوبنا معكم ضد الإرهاب ونسأل الله أن يحفظ تونس الحبيبة وشعبها من كل مكروه".

ووقع تفجيران انتحاريان أمس، بأحد شوارع العاصمة التونسية، ما أسفر عن وقوع ضحايا.