لطالما وصلت الفنانة البحرينية حلا الترك وتصدت الترند الأعلى في البحث على غوغل بجديدها خاصة بالأمور المتعلقة بعلاقتها مع والدها محمد الترك وزوجته الفنانة دنا بطمة. اليوم تناقلت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة عائلية للمرة الأولى جمعت كل من حلا الترك وشقيقتها غزل الترك ووالدها وأشقائها بعد الكثير من المشاكل والخلافات الحادة والتي وقعت تحديداً بعد انتقال حلا الترك للعيش مع والدتها منى السابر.

تفاعل جمهور حلا الترك مع صورتها برفقة شقيقتها وحصدت الكثير من التعليقات الإيجابية ونسبة مشاهدات عالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول صورة تجمع حلا الترك بشقيقتها غزل ابنة دنيا بطمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.