كتب امير فتحي في الجمعة 28 يونيو 2019 01:44 صباحاً - كشف الفنان السوري قصي الخولي عن استقباله مولود الاول وانه اطلق عليه اسم “العميد جونيور”. واكتفى قصي خولي بنشر صورة ليد طفل صغير وكتب عبر حسابه على تويتر، قائلا ” من خلالك الله اعطاني الابن والأخ والصديق طول العمر بتمنى كون آلك الأب الحنون والمحب متل بابا”جدك”الله يطول بعمره..الله يحميلي العميد جونيور ويحمي اولادكم جميعا”. وكان قصي خولي قد تحدث، خلال حلوله ضيفا على برنامج “مجموعة إنسان” خلال شهر رمضان،عن قصة زواجه سراً حيث أنه لم ينفي ولم يؤكد الخبر ولكنه أكد أنه وقع بالحب مرّات عدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر قصي خولي يكشف عن استقباله طفله الاول رغم عدم الاعلان عن زواجه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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