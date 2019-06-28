رانيا يوسف تقارن بين ازمة فستانها وازمة عمرو اكد: “ليه الكيل بمكيالين؟”

كتب امير فتحي في الجمعة 28 يونيو 2019 01:44 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صورة لها بالفستان المثير للجدل الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الماضية، والذي أحدث عاصفة خلالها وصلت إلى حد تقديم بلاغات تتهمها بخدش الحياء .

وقارنت رانيا يوسف، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، بين أزمة عمرو وردة لاعب المنتخب المصري وازمة فستانها قائلة: “سؤال للسادة المحامين: فستاني خدش الحياء العام ودعا للرذيلة، وعمل فعل فاضح في الطريق العام، وبلاغ تلات صفحات للنائب العام، لكن التحرش لا.. ليه الكيل بمكيالين !!!”.

وتابعت رانيا يوسف: “انا مش مع حد ضد حد .. انا عندي بنات عاوزه أبقى مطمنه عليهم وهما ماشين في شوارع بلدي.”.

كلام رانيا يوسف جاء بعد التراجع عن استبعاد وردة وسحب الخطاب المرسل للاتحاد الإفريقي باستبعاده من قائمة منتخب “الفراعنة” المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا.