حادثة صادمة.. نادلة في حانة أميركية تبصق على ابن ترامب أمام الجميع!

كتب امير فتحي في الجمعة 28 يونيو 2019 01:44 صباحاً - في حادثة صادمة، بصقت موظفة حانة أميركية على نجل الرئيس الأميركي إيريك دونالد ترامب أثناء وجوده مع أصحابه في الحانة.

وذكر موقع Breibart الأميركي الإخباري، أنّ الحادث وقع في بار فندق في مدينة شيكاغو عندما كان إيريك يمضي أمسية بصحبة أشخاص عدة. وانتقدت نادلة البار، وفقا لشاهد عيان، الرئيس الأميركي الحالي، وبعدها اقتربت من إيريك ترامب وبصقت في وجهه.

قال إيريك للصحافيين معلقا على هذه الحادثة: “إنه فعل مثير للاشمئزاز للغاية لشخص لديه مشاكل بعواطفه وهذا واضح”.

وأضاف ابن الرئيس الأميركي أن جهاز المخابرات الأميركي احتجز المرأة، لكنّه رفض الإدلاء بشهادة ضدها، لذلك تم إطلاق سراحها من الحجز.

واتهم إيريك ترامب الديمقراطيين بمهاجمته، مضيفا أن مؤيدي الحزب الذي يروج للتسامح “لديها شح للغاية بأدب اللياقة”.

وأشار إلى أنه “عندما يكون شخص ما غير معافى، لدرجة أنه مستعد للهبوط لمستوى البصق على الناس، فإن ذلك يؤكد ببساطة على يأس من حقيقة أننا فزنا”.