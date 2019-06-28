شاهدوا فاشينيستا سعودية تُغضب المتابعين بوضعها الشوكولا في الحفاضات

كتب امير فتحي في الجمعة 28 يونيو 2019 01:44 صباحاً - أثارت فاشينيستا سعودية غضب رواد سعوديين عبر مواقع التواصل الإجتماعي وشنوا هجومهم عليها بعد ظهورها في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص، وقد وضعت الشوكولا داخل حفاض أطفال.
ونشرت أماني الحنطي مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لحظة زيارة صديقاتها لها في منزلها، وقدمت لهن الضيافة بحفاضات الأطفال في جو ساده الضحك والمرح.
وانهالت عليها التعليقات السلبية واصفين تصرفها بـ”القذر” و”المهين للنعمة”.
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