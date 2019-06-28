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كتب امير فتحي في الجمعة 28 يونيو 2019 01:44 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة الإماراتية أحلام ظهرت فيها مرتدية فستانا قصيرا من اللون “الزيتي” من قماشة الستان والدانتيل الذي زيّن منطقتي الكتف والأرداف.
وقد نسقت أحلام على الإطلالة هذه حذاء أنيقاً بكعب عريض ومرتفع باللونين الأحمر والذهبي.
واستطاعت هذه الصورة ان تثير الجدل بين المتابعين، خصوصا وأن أحلام أصبحت تحرص على اختيار فساتين طويلة في ظهورها، ونادرا ما تظهر بمثل هذه الإطلالات.
وقد لفت البعض بالتعليقات التي وردت أسفل الصورة إلى ان أحلام استعادت الوزن الذي خسرته في الآونة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تثير الجدل بإطلالة نادرا ما تظهر بها.. فستان قصير مع الشبك! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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