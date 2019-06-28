أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته الكبرى.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري أحمد زاهر بعيد ميلاد ابنته الكبرى “ملك”، والتي شاركت في طفولتها في عدد من الأعمال الفنية.

الفنان المصري أحضر لابنته قالب تورتة صغير، ونشر مجموعة صور من الحفل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهر في إحداها وهو يحتضنها بحب شديد.

زاهر وجه تهنئة خاصة لابنته، بقوله: “كل سنه و أنتي طيبه يا ملوكتي يا أجمل وأطيب و أحن بنوته في الكون كله ربنا يسعدك و يحفظك و يخليكي ليا يا عمري بحبك اوي”.

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وكانت ملك أحمد زاهر قد شاركت في طفولتها في عدد من الأعمال الفنية أشهرها فيلم “عمر وسلمى” بأجزائه الثلاثة، ومسلسل “القاصرات”.

والفنان المصري أحمد زاهر متزوج من السيدة هدى زاهر منذ سنوات، وأنجب منها 5 بنات هن “ملك، ليلى، هدى، نور، منى”، وقال إن زوجته وقفت بجواره في أزمته الصحية التي مر بها وكانت سند له.

وزاهر من مواليد عام 1975، تخرج من معهد الفنون المسرحية كانت بداياته مع الدراما من خلال «الرجل الآخر، حديث الصباح والمساء»، أصيب بمرض نادر أبعده عن الشاشة لسنوات.