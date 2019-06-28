مكالمة تثير غضب شريف مدكور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الإعلامي المصري شريف مدكور عن تلقيه مكالمة هاتفية أثارت غضبه بشدة.

الإعلامي المصري كشف تفاصيل المكالمة، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، بقوله: “يا ريت اللي معاه رقم تليفوني ميدهوش لحد بدون علمي”.

وأضاف: “علشان مينفعش أكون و اخد دواء و نايم في سابع نومه و واحده تكلمني الساعه ١ بليل تقولي انا اسماء أخذت رقمك من إسلام سلومة !!!!! مش ممكن”.

جمهور شريف بدأوا في إعطائه الكثير من النصائح ومنها غلق الهاتف الجوال عند نومه أو غلق الصوت، وذلك حتى لا يزعجه أثناء النوم.

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وكان الإعلامي المصري شريف مدكور قد كشف لجمهوره مؤخرا أنه بدأ العلاج الكيماوي، وذلك بعد خضوعه لعملية استصال ورم سرطاني في القولون مؤخرا.

الإعلامي المصري قال “عندما كشفت للجمهور عن مرضي بالسرطان، لم يستوعبوا أني بنفسي أعلنت مرضي، واستكملت عملي بشكل بطبيعي”.

وأضاف، في برنامجه “4 شارع شريف” على قناة “الحياة”: “أنا الآن أشعر بالتعب قليلا، فلقد خضعت لجلسة علاج كيماوي منذ 3 أيام، ومازال تأثيرها يتعبني، ولكن العمل يشعرني بالهدوء والراحة”.

يذكر أن الإعلامي المصري شريف مدكور كان قد أعلن في شهر إبريل الماضي عن إصابته بورم سرطاني في القولون، وخضع لعملية جراحية في بداية شهر رمضان الماضي لإزالته.