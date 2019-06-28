قصة الـ«صفعة» التي أدخلت لبنى عبدالعزيز عالم الفن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية لبنى عبدالعزيز، كواليس تعلقها بالفن والأسباب التي دعتها لتحقيق حلم طفولتها بدخول المجال الفني.

لبنى قالت في حوار قديم أجرته معها مجلة «الكواكب»، إنها ذات مرة سألها خالها وكان يقيم معهم في نفس المنزل عن أمنيتها في الكبر، فردت عليه بأنها ترغب في أن تكون ممثلة.

وكانت المفاجأة غير المنتظرة هو أن خالها فاجأها بصفعة قوية، تسببت في غضب والدها واحتج عليه وغادر بيتهم غاضبًا ولم يعد إليه بعدها.

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وأضافت: “لا ريب عندي أن هذه الصفعة، كانت لها أكبر الفضل في تعلقي بالتمثيل ووضع الخطوط العريضة أمام هدفي العريض”.

وكانت الفنانة لبنى عبدالعزيز هي أول ممثلة مصرية تحصل على درجة الماجستير في التمثيل والتي دارت حول رواية تمثيلية من ثلاثة فصول اسمها “الحب المحرم”، تمثل لونًا من ألوان الحياة المصرية وتدور فيها معركة بين الرجعية والتحرر، وهي مزيج من الغرام المثير والكوميديا الخفيفة، وفقًا لوصفها للرسالة في نفس الحوار.