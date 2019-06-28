مفيدة شيحة تكشف عن عمرها لأول مرة.. وتؤكد: مجرد رقم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة جمهورها بصورة لها من داخل الجيم، ظهرت فيها برفقة مدربها الشخصي.

الإعلامية المصرية وجهت رسالة لكل السيدات، حيث كتبت تعليقا على الصورة: “العمر مجرد رقم ، بغض النظر عن عمرك ، يمكنك فعل ذلك”.

مفيدة كشفت عن عمرها لأول مرة، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “عمري 48 عامًا وأتحدى نفسي أنه يمكنني القيام بذلك.. شكرا لمساعدتكم @ alymazhar و @ befit.360 يمكنني القيام بذلك”.

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وكانت مفيدة شيحة قد اثارت الجدل مؤخرا بكشفها عن رأيها في شكل العلاقة بين الزوجة وحماتها، حيث قالت، في برنامجها “الستات مايعرفوش يكدبوا”، أن العلاقة بين الحماة وزوجة الابن من الممكن أن تكون جيدة ولكنها لا تصل إلى حد الصداقة.

مفيدة قالت إنها لا تقبل أن تطلب حماة ابنتها منها أن تغسل الأطباق أو تساعدها في أعمال المنزل، قائلة: “لو معزومة أنا وبنتي عند حماتها تقعد جنبي على الكرسي لحد ما نقوم.. ممنوع تشيل كوباية للمطبخ.. ممنوع تغسل طبق”.

وأضافت أن ابنتها لا تجرؤ أن تعارضها، حيث أن هذه طريقة تفكيرها التي تقتنع بها وبالتالي فإن ابنتها مقتنعة بها هي الأخرى، لافتة إلى أن المساعدة في بيت العائلة ليست إهانة ولكنها ليست مطلوبة أيضاً.