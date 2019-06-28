ديما صادق تتلقى تهديدًا بالاغتصاب.. والإعلامية تعبر عن فزعها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية اللبنانية ديما صادق عن تلقيها تهديد بالاغتصاب، معبرة عن فزعها الشديد من هذا التهديد.

ديما علقت على تهديدها بالاغتصاب، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتبت: ” تعرضت كتير لهجومات.. بس هاي المرة كانت غير كل المرات.. وقع كلمة الاغتصاب على المرأة مرعب.. مرعب.. أرعب بكتير من التهديد بالقتل”.

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وأضافت: “بس انا كامرأة ليه عّم اتعرض لهل انتهاك اللفظي ؟ ليه ؟ شو عملت انا لاستحق هل شي؟ لأني قلت انو بدّي اللبناني المسلم والمسيحي يعيشو حد بعضه؟ لأني قلت انو في إنسان مسكين عايش بخيمة خللينا ما نجرحو بخطابنا وهجومنا؟ لأني قلت في أطفال بسوريا و باليمن عّم بموتو؟ شو عملت انا لاتهدد بالاغتصاب والقتل والسب وتشكيك بالشرف؟”.

وتابعت: “طيب حسلم جدلا انو افكاري اللي عّم دافع عنها غلط ، بس انا ما قتلت حدا، ما عنفت حدا، ليه عقابي بدو يكون انتهاك جسدي بدل نقاش فكرتي؟ اَي مجتمع انتم واَي بيئة واَي أفكار سياسية و اَي كره عّم يزرعوا فيكن ليطلعوا منكم ابشع ما في الطبيعة البشرية؟”.

واختتمت كلامها، بقولها: “لوين رايح هالبلد وهالمجتمع؟ ليه هالكره والبشاعة كلها ليه؟ مش مهم التهديد الشخصي لإلي، هيدا تفصيل صغير، بس الخوف الحقيقي إنه منسوب الكره بهل بلد صار لابد، لابد، من اخد تدابير مسؤولة للسيطرة عليه وإلا الكارثة جاي لا محال. انا من جهتي ما عندي الا جواب واحد : كل الحب لالكم، و الله يهدي اللي عّم يتبعوا هالخطاب”.