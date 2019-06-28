شريف عامر يستعيد ذكريات طفولته مع والده.. صورة نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعاد الإعلامي المصري شربف عامر ذكرياته بصورة نادرة من طفولته جمعته بوالده.

الإعلامي المصري ظهر في الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، وهو مستلقي على شاطئ البحر بجوار والده.

شريف أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “شاطئ مطروح، قبل أن يكون الساحل. صورة أبيض وأسود لكن ذكرياتها ملونة وحية”.

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وشريف عامر مذيع مصري، ومقدم البرنامج الحواري اليومي في قناة إم بي سي مصر، والذي يحمل اسم “يحدث في مصر”.

تم اختياره لإطلاق انجح المشروعات الاعلامية المصرية في بداية التسعينات مثل قناة النيل الدولية، وقناة النيل للأخبار، وهي مشروعات تأثرت سلبا بسبب تغير سياسات إدارتها، ومغادرة كوادرها للعمل في قنوات عربية ودولية.

قدم برنامج “الحياة اليوم” على شاشة قناة “الحياة”، واحتل برنامجه مراكز متقدمة في قائمة البرامج الليلية المعروفة باسم ” التوك شو ” بشكل متواصل من بداية عام 2010، كما كان الاعلامي المصري الوحيد الذي أتيح له ولبرنامجه الحياة اليوم أن يبث على الهواء مباشرة من مقر قناة CNN في الولايات المتحدة، ثم انتقل بعد ذلك لتقديم برنامج “يحدث في مصر على قناة MBC.