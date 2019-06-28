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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية هيدي كرم، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها برفقة خالتها للمرة الأولى.
ووصفت هيدي كرم، خالتها بأنها أخف دم في العائلة ووعدت جمهورها بنشر فيديوهات طريفة معها خلال الفترة المقبلة.
وربط جمهور هيدي كرم، بينها وبين خالتها في الشكل، إذ أنها تمتلك معها نفس الملامح رغم فارق السنين بينهما.
يذكر أن أخر أعمال هيدي كرم، هو مسلسل “الزوجة 18” والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وشارك في حسن الرداد، وناهد السباعي، وسلوى خطاب، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وإيناس كامل، ونور الكاديكي، والمسلسل من إخراج مصطفى فكري.
من ناحية أخرى، أعلنت هيدي كرم، في الصيف الماضي عن خطبتها من المنتج عصام عبدالعزيز، من خلال نشر صور لهما عبر حسابها الخاص، وقالت إنها لن تتعجل الزواج، وأنها ستأخذ الوقت الكافي حتى تتأكد من صحة قرارها.
الفنانة المصرية سبق لها الزواج مرة في بداية حياتها، وانفصلت عن زوجها، وأنجبت ابنها الوحيد نديم، والذي أصبح في سن الشباب ويشبهها جدا.
كانت هذه تفاصيل خبر هيدي كرم نسخة ثانية من خالتها.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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