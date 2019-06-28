كارمن سليمان وأمينة بنفس الإطلالة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية أمينة جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.

أمينة تألقت في الصورة بجامبسوت باللون الأزرق وزينت برسومات باللون البرتقالي، ولفت خصرها بحزام باللون الأسود، وتزينت بإكسسوارات ذهبية أنيقة.

نفس الإطلالة ظهرت بها الفنانة كارمن سليمان في حفل عيد ميلاد زوجها الملحن مصطفى جاد، لكنها استبدلت الحزام الأسود بحزام من نفس قماشة الجامبسوت.

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كارمن شاركت جمهورها بصور من الحفل، على حسابها الخاص على “انستجرام”، ووجهت تهنئة خاصة لزوجها بهذه المناسبة السعيدة، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “كل سنة و انت طيب و حبيبي.. شكراً إنك في حياتي و إنك بتعمل كل حاجة عشان تخليني مبسوطة”.

وأضافت: “وعلى إننا أحلى أصحاب في الدنيا ودايماً بنحب نشارك بعض في أي حاجة بنعملها وإنك أجمل وأحن أب لزوزي.. ربنا يهنيك ويسعدك ويبعد عنك أي حاجة وحشة.. بحبك يا عمري إنت”.

زوج كارمن رد على تهنئتها ببيت شعر رومانسي، حيث تغزل بها، قائلا: “وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ... و لكن من يبصر جفونك يعشق”.