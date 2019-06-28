صور.. سوميا تاندون بلياقة بدنية مدهشة بعد الحمل

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد خمسة أشهر من ولادة طفلها الأول، أصبحت الممثلة الشعبية سوميا تاندون Saumya Tandon “مصدر إلهام” بعد أن شاركت صورها أثناء ممارسة اليوجا في اليوم العالمي لهذه الرياضة الشهيرة.

وسجلت الفنانة عودتها المدهشة إلى اللياقة البدنية بعد فترة وجيزة من الحمل.

ونشرت سوميا بطلة المسلسل التلفزيوني الشهير Bhabhi Ji Ghar Par Hain، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، صورتين لنفسها وهي تمارس بعض أوضاع اليوجا المختلفة.

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في كلتا الصورتين، شوهدت سوميا وهي تتباهي بمهاراتها المتوازنة باستخدام أرجوحة اليوجا، وكتبت الممثلة الشهيرة اقتباسًا مجهولًا كتعليق في أثناء مشاركة صورها. يقول تعليقها: “لا يمكنك دائمًا التحكم في ما يجري في الخارج، ولكن يمكنك التحكم في ما يجري في الداخل”.

في السياق، أبدى متابعوها على الصفحة إعجابهم الكبير برشاقتها، وأثنوا على عودتها إلى اللياقة البدنية المطلقة في غضون أسابيع بعد ولادة طفلها. وكتب أحد المعجبين، “أنتِ مصدر إلهام للكثيرين”. وعلق آخر، “صاحبة اللياقة البدنية الرائعة”.

كانت سوميا موضوع اهتمام وسائل إعلامية واجتماعية مكثفة مؤخرًا بسبب “فقدان وزنها الشديد” بعد الحمل، وذلك بعد أن شاركت سلسلة من الصور لها وهي تقوم بأنشطة مختلفة.