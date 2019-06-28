معلومات يوسف داوود.. مسيحي قرأ القرآن وألقى خطبة الجمعة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
تحل هذا الشهر الذكرى السابعة لوفاة الفنان المصري يوسف داوود الذي رحل عن عالمنا في يونيو عام 2012، بعد أن قدم عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية.
يوسف داوود اسمه الحقيقي يوسف جرجس صليب، واشتهر في بداياته باسم يوسف صليب قبل أن يغيره بعد ذلك إلى يوسف داوود.
الفنان المصري من مواليد محافظة الإسكندرية، عام 1938، وكان يهوى المسرح ورغم أنه التحق بكلية الهندسة قسم «كهرباء»، إلا انه كان له مساهمات مسرحية خلال الجامعة.
عمل كمهندس كهربائي لسنوات بعد تخرجه عام 1980، ولم يفكر في دخول الوسط الفني بشكل احترافي إلا بعد أن تجاوز الأربعين عاما.
قال داوود في حوار سابق له إن الفن كان موهبته الحقيقية، ورغم نجاحه في الهندسة إلا أنه يرى أن أي إنسان يستطيع أن يكون مهندسا ناجحا ولكن من الصعب أن تكون فنانا حقيقيا.
الفنان الراحل قضي 7 سنوات في التجنيد، وذلك أثناء حرب 1973، وكان يفتخر بذلك وبالدور الذي حاول أن يقوم به.
ابنته قالت عنه إن صوته العالي كان طبيعة حاول أن يعالجها ولكنه فشل في ذلك رغم أنه طلب المساعدة الطبية، لافتة إلى أنه كان إنسان طيب جدا وخلوق، وكان أقرب أصدقائه في الوسط الفني أحمد راتب ورجاء الجداوي.
دينا ابنة الفنان الراحل كشفت أيضا أن والدها لم يستطع أن يتخلى عن الهندسة بالكامل رغم شهرته كفنان، حيث أسس الكهرباء في منزل ابنه بالكامل، وروت موقف حدث مع الفنان عادل إمام عندما استعان به ليصلح له كهرباء فيلته بعد أن فشل في الوصول للمهندس.
ومن المواقف المعروفة عن الفنان قراءته الكثيرة في القرآن رغم أنه مسيحي الديانة، حتى إنه أثناء وجوده في الجيش ألقى على زملائه خطبة الجمعة لأنه كان مثقف.
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