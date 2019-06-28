ليلى علوي تحتفل بتخرج ابنها من المدرسة الإنجليزية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفلت الفنانة المصرية ليلى علوي، بتخرج ابنها خالد علوي، من المدرسة الإنجليزية الحديثة بالقاهرة الجديدة دفعة ٢٠١٩.

كما احتفلت سيدة الأعمال مني عبود، بتخرج أبنتها، ملك جمال الشرقاوي، كما تم تخرج رولا لؤي ابنة المنتج لؤي عبدالله.

وشارك بحضور الإحتفالية عدد من مشاهير الفن والمجتمع، ومنهم المنتج محمد حامد وحرمه ريم رأفت، والمخرج والمنتج وائل عبدالله، وسيدة الأعمال منال عبود.

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وتألقت ليلى علوي في الحفل بفستان أحمر طويل، وتزينت بمكياج هادئ، تاركة شعرها منسدلا، والتقطت عدد من الصور مع ابنها.

يُذكر أن الفنانة المصرية ليلى علوي قد صرحت من قبل أن خالد هو ابنها بالتبني، حيث أنه يحمل اسم عائلتها، وقالت الفنانة إنه ابن قريبة لها ماتت وتركته لها، مؤكدة أن الله عوضها به عن نعمة الإنجاب، وأصبح يملك كل تفكيرها ويسيطر على حياتها.

وكانت ليلى علوي قد احتفلت في شهر يناير الماضي بعيد ميلاد ابنها خالد، ونشرت صور قديمة من ذكرياتها لمناسبة هذا الاحتفال، وذلك عبر خاصية الأستوري عبر موقع «إنستجرام».