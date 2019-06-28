صورة ابنة هبة مجدي تُغضب الجمهور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

اختلفت حياة الفنانة المصرية هبة مجدي تماما بعد إنجاب ابنتها الأولى «دهب»، من زوجها المطرب والملحن محمد محسن.

زوج هبة مجدي شارك الجمهور في صورة له مع هبة وابنتهما، عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وأخفى وجه ابنته بـ «إيموشن»، وكتب معلقا: «دهب».

ما فعله محمد محسن فعلته هبة مجدي من قبل مرارا، حيث تحرص على إخفاء وجه ابنتها، وأكدت أنها لا تملك حق اقتحام خصوصية طفولة ابنتها دون اذنها.

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الجمهور هاجم هبة مجدي وزوجها من خلال عدد من التعليقات، ورأى عدد كبير منهم أنهما ليسا مطالبين بنشر صور لابنتهما من الأساس، ويستطيعون تفادي إخفاء وجهها بعدم تصويرها.

وكانت الفنانة المصرية قد احتفلت مؤخرا بحصولها على الماجستير من معهد الموسيقي العربية، وحضر الحفل زوجها محمد محسن، وأشرف زكي، وعدد من الأصدقاء، وشكرت الفنانة كل من حضر معها.

يٌذكر أن هبة مجدي تزوجت من المطرب الشاب محمد محسن في يوليو من عام 2016، وذلك بعد قصة حب بينهما، وحضر الحفل عدد من النجوم وكان الفنان يحيى الفخراني شاهد على الزواج.