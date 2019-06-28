علاقة هريثيك روشان مع شقيقته على المحك بسبب علاقتها برجل مسلم

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تتوالى حلقات الفضائح التي بدأت تضرب عائلة النجم الهندي هريثيك روشان، حيث تناولت تقارير تدهور علاقة شقيقة الفنان الشهير سونينا بعائلتها بعد يوم من ادعاء بأنها صُفعت من قِبل والدها، المخرج راكيش روشان، بسبب حبها لرجل مسلم.

وبحسب تقرير حديث نشرته News18 إحدى أكبر الصحف الهندية، فقد فجر صحفي يُدعى رحيل أمين خلال مقابلة مفاجأة حول علاقته بـ سونينا التي رفضته عائلة روشان لكونه مسلم متهمة إياه بأنه “إرهابي”.

كانت شقيقة هريثيك روشان سونينا روشان كانت قد ادعت أنها كانت تعيش في الجحيم منذ الأسابيع القليلة الماضية، وخلال التفاعل مع Pinkvilla، كشفت الشقيقة أنها على علاقة بالصحفي رحيل أمين Ruhail Amin وأسرتها لا يوافقون على ذلك.

Advertisements

صرّحت سونينا قائلة: “في العام الماضي، ولأنني أحببت رجلًا مسلمًا، صفعني أبي وأخبرني أن الشخص الذي أحببته إرهابيًا، وهو ما لم يكن صحيحا، فهل إذا كان ارهابيا، فهل سيُسمح له بالعمل في وسائل الإعلام؟ ألن يكون وراء القضبان؟

وأضافت: “لقد قابلت رحيل من خلال Facebook العام الماضي، لكنني لم أحفظ رقمه لأنني لا أريد أن يعرف والداي. تركت المنزل لهما، وبدأت العيش في شقة فندقية”.

وتابعت: “إنه صحفي يدعى رحيل أمين. لم أكن أريد التحدث عن هذا ولكنني أريد منهم أن يقبلوا رحيل الآن لأنهم يجعلون من حياتي جهنم ولا أستطيع تحمل ذلك. إنهم لا يريدونني أن أقابله، لمجرد أنه مسلم”.