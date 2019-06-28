يوسف الخال يمطر نيكول سابا غزلاً احتفالاً بعيد ميلادها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل النجم اللبناني يوسف الخال بعيد ميلاد زوجته، الفنانة نيكول سابا على طريقته الخاصة، حيث هنأها بأبيات شعر رومانسية ارفقها بصورة مميزة جمعتهما.
الخال نشر صورة رومانسية، ظهر فيها يحتضن زوجته التي بدت بطلّة عفوية، متغزلاً في نيكول عبر أبيات شعرية، جاء فيها: «أضمُّها إلى جوفي نذوبُ كالشفاهِ في القُبلِ كيفَ السبيلُ إلى الرُشدِ و الوقتُ يعشقُ اللاعودة ندورُ خارجَ المَجرّة نسكُبُ الليلَ على النهار حتى يُثْمِلَنا الصحو سأقولُها شعراً هي لي.. أسكُنُها و أعتلي فراغَها».
فانز ومتابعو يوسف تفاعلوا مع صورته وشعره عبر تعليقات هنأوا فيها النجمة اللبنانية بعيد ميلادها، متمنيين للزوجين الحب والسعادة الدائمة.
يُذكر أن يوسف الخال احتفل بزفافها على نيكول سابا، بعد قصة حب طويلة جمعتهما ديسمبر عام 2011، وقد رُزق الثنائي بابنتهما الأولى والوحيدة «نيكول» عام 2013.
من ناحية أخرى، نافس يوسف الخال في مارثون دراما رمضان المنتهي حديثاً بمسلسل «مقامات العشق» أمام الفنانة السورية نسرين طافش، و«هوا أصفر» أمام النجمة السورية سلاف فواخرجي.
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