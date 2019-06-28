يسرا اللوزي تقارن بين صورتيها بالماكياج وبدونه.. فرق كبير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية يسرا اللوزي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة قارنت فيها بين شكلها بالماكياج ومن غيره.

وقالت في تعليقها على الصورة: “لما بتصور من غير مكياج، فيه ناس تقول وحش أوى كده! و لما أتصور بمكياج، فيه ناس بتقول من غير مكياج أحلى! الحقيقة إن في رأيي المتواضع، كل مناسبة و ليها ظروفها و متطلباتها”.

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وأضافت: “لو في برنامج، أكيد لازم يكون فيه مكياج ساعات خفيف و ساعات تقيل من باب التغيير مش أكتر.. أما لو في التمرين أو نازلة أشترى حاجة فأكيد هيكون من غير مكياج! عادى يعني، زى كل البشر، أنا بحب أتصور في كل حالاتي عشان الناس تفهم كل جانب في شخصيتي”.

يذكر أن يسرا اللوزي، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “كلبش 3”، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، إسلام جمال، أميرة العايدي، أحمد إمام، محمد علي رزق، أماني كمال.

كما شاركت في مسلسل “قمر هادي”، مع الفنان هاني سلامة وعدد من النجوم.