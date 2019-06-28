سما المصري بملامح غريبة في صورة قديمة مع الأبنودي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة الاستعراضية سما المصري، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة نادرة لها برفقة الخال عبدالرحمن الأبنودي.

وعلقت سما على الصورة قائلة: “الله يرحمك يا حبيبي ...أنا كنت صغيره اه لما أتصورت معاك بس أنت كنت أجمل واجدع وأعظم شاعر جابته مصر...الخال الابنودي...الله يرحمه”.

وأضافت: “ما تستغربوش شكلي ..أنا والله بس كنت قالبه علي مصطفي خاطر شوية بقصة الشعر دي”.

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يذكر أن الخال عبدالرحمن الأبنودي، رحل عن عالمنا يوم 21 إبريل 2015، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.

من ناحية اخرى، عادت سما المصري لإثارة الجدل مرة اخرى عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب الصور والفيديوهات التي تقوم بنشرها.

وليست الصور فقط هي مشكلة سما الوحيدة ولكن التعليقات وردها الجرئ على الانتقادات التي تتعرض لها من قبل متابعيها.

وكانت قد أثارت حالة جدل اخرى قبل رمضان، بإعلانها تقديم أدعية دينية في رمضانن لتخرج وتنفي بنسفها التصريحات التي أطلقتها قائلة: “دا شكل واحدة أو جسم واحدة تقدم أدعية دينية في رمضان”.