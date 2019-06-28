سلافة معمار تتوهج جمالأً بـ4 إطلالات مختلفة.. اختر أفضلها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة السورية سلافة معمار لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور شربل بو منصور، اختارت لها 4 إطلالات مميزة ومتنوعة.

أول إطلالة كانت بفستان أخضر جمع بين الأناقة والبساطة، بينما ارتدت فستان آخر باللون المستردة، وكان لافتاً الحزام الجملي الذي ربطت به خضرها، حيث أبرز جمال قوامها، في الوقت الذي نسقت فيه بنطلون أصفر مع «توب» أحمر ذو كتف واحد في إطلالتها الثالثة.

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أما آخر إطلالة، فاختارت لها «جيب» زهرية اللون مع قميص وردي شفاف، وهو الـ«لوك» الذي اشعّت فيه أنوثة، وخلال الجلسة، اعتمدت سلافة تسريحة شعر واحدة، حيث اسدلت شعرها الذهبي بشكل اضفى لإطلالاتها اشراقاً وجاذبية.. ما الإطلالة الأجمل في رأيك؟

يُذكر أن سلافة معمار شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسلين؛ «مسافة أمان» من تأليف إيمان سعيد، وإخراج الليث حجو، وذلك إلى جانب كاريس بشار ، عبد المنعم عمايري نادين تحسين بيك، حلا رجب، جرجس جبارة، أنس طيارة، إيهاب شعبان، هيا مرعشلي، لين غرة، غيرهم.

أمل شاركت أيضاً بمسلسل «حرملك» أمام جمال سليمان، أحمد فهمي، درة، باسم ياخور، باسل الزارو، سامر المصري، ليليا الأطرش، صفاء سلطان، والمسلسل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.