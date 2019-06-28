أمل بوشوشة متألقة بالزي الجزائري التقليدي «الكاراكو».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة في أحدث صورها بالزي الجزائري التقليدي «الكاراكو العاصمي».

فانز ومتابعو نجمة ستار أكاديمي، اعربوا عن اعجابهم بطلّة بوشوشة، خاصة مع التاج الذي زينت به الفنانة شعرها، وضاعف بريق إطلالتها.

أمل تتواجد في الجزائر منذ فترة قصيرة، حيث احتفلت هناك بزفاف شقيقتها نوال منذ أيام، وكانت حريصة على مشاركة الفانز بصور ومقاطع فيديو من اجواء الحفل الذي اٌقيم على الطريقة الجزائرية التراثية.

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يُذكر أن أمل عادت من موناكو إلى الجزائر على الفور، حيث كانت في رحلة رومانسية قصيرة رافقت فيها زوجها، رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة، والذي تزوجته أغسطس 2015 بعد قصة حب جمعتهما، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «ليا» أبريل 2017، وكانت أمل حريصة على مشاركة الفانز بصور من نزهاتها من مدينة مونت كارلو.

من ناحية أخرى، تنتظر أمل بوشوشة عرض مسلسلها الجديد «دولار» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان اللبناني عادل كرم، والعمل قصّة محمود إدريس، وسيناريو وحوار هشام هلال وحيدر الصفار، وإخراج سامر البرقاوي.