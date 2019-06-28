إليسا تعلق على عدم زواجها: كنت أتمنى أن أصبح أمًا عندما كنت أصغر سنًا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة اللبنانية إليسا، عن سر عدم زواجها في المؤتمر الصحفي الذي عقد، على هامش مهرجان موازين الدولي والمقامة فعالياته بالمغرب.

إليسا، قالت ردًا على سؤال عما إذا نسيت نفسها في ظل الضغوطات التي يفرضها عليها العمل والنجاح الكبير الذي حققته، قائلة، إنها لم تنس نفسها وإنها لا تندم على عدم زواجها.

وأضافت، أنها ترى في ذلك قرارًا صائبًا وأن الناس لم يخلقوا جميعًا لينجبوا الأطفال، مؤكدة أنها حققت إنجازات أخرى وأن بعض المتابعين الصغار يرون فيها أمًا.

Advertisements

وتابعت، أنها لا تشعر بالنقص وأنها كانت تتمنى أن تصبح أمًا عندما كانت أصغر سنًا، معربةً عن عدم رغبتها في هذا الآن وعدم شعورها بالندم.

كما تحدثت خلال المؤتمر، عن أزمتها الصحية والجراحة التي خضعت لها مؤخرًا في يدها، وكشفت أنها خضعت لعلاج مكثف ليدها لمدة 21 يومًا بسب مضاعفات علاج السرطان.

وأكدت أنها عندما خضعت لإزالة خلايا ليموفية من الصدر تسبب ذلك في تورم يديها، ولكن يدها عادت لطبيعتها الآن.

وتألقت إليسا، خلال الحفل بإطلالة بيضاء أنيقة وقدمت باقة مميزة من أفضل أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور معها.