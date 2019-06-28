هيفاء وهبي أكثر جاذبية بطلّة استثنائية في أول جلسة تصوير بعد أزمتها الصحية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعادت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفاجأت متابعيها بصور جديدة من جلسة تصوير خضعت لها، وهي الأولى بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

جلسة التصوير خضعت لها هيفاء في لندن بحسب ما كشف المصور محمد يوسف الذي أعرب عن شدة سعادته بوقوف أيقونة الشرق كما وصفها أمام عدسته، حيث ابدع في اظهار الفنانة بطلّة استثنائية تفوح أنوثة وجاذبية.

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هيفاء اختارت للجلسة فستان قصير شديد الأناقة من الأبيض والأسود، أبرز جمال ورشاقة قوامها، كما اسدلت شعرها الأسود بشكل زادها جاذبية، في الوقت الذي تزينت فيه بماكياج قوي أظهر جمال ملامحها، حيث تبادل فانز الفنانة صورها الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين لها تمام الشفاء.

يُذكر أن هيفاء كانت قد تعرضت لأزمة صحية، دخلت على إثرها للمستشفى، وقد نفت شقيقتها هناء ما اثير حول إصابة الفنانة بالكبد، وأوضحت سبب وعكتها الصحية في تصريحات قالت فيها: «عانت من حمى شديدة وارتفاع بالحرارة، ولكن الحمد لله كل الفحوصات جاءت نظيفة».

من ناحية أخرى، ظهرت هيفاء وهبي كضيفة شرف في مسلسل «الواد سيد الشحات» لأحمد فهمي وهنا الزاهد، خلال الموسم الرمضاني المنتهي حديثاً، في الوقت الذي كان فيه ألبوم «حواء» آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية على الساحة الغنائية.