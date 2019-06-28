ميريام فارس تلجأ لسلوك غريب للتخفّي عن أعين الصحافين والمعجبين

لجأت النجمة اللبنانية ميريام فارس لحيل غريبة من نوعها، للتخفي عن أعين الصحافيين والمعجبين، وذلك أثناء تواجدها في المغرب مؤخرًا للمشاركة في "مهرجانات موازين الدولية".

واتخذت فارس بعض التدابير الأمنية الغريبة، فأثناء زيارتها للمغرب مكثت في فندق غير مخصص للنجوم والصحافة، وهذا بسبب اصطحابها لزوجها داني متري وابنها جايدن خلال الرحلة.

ويُعد المفاجئ بالأمر أن النجمة اللبنانية تعمّدت استعمال الباب الخلفي للفندق، والمخصص للموظفين فقط، بالإضافة لارتدائها بُرقعًا وعباءة سّوداء للتخفي عن الأنظار، وهذا ما كشفته عدسة "أغاني أغاني".

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وظنّت ميريام فارس أن الصحفيين سيتواجدون من أجلها في الردهة الأمامية للفندق، لكن وفقًل لمصادر صحافية فلم يكن هنالك صحافيين على عكس ما اعتقدته فارس.

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ويُعد هذا الحفل الذي أحيته ضمن المهرجان جاء بعد غيابها لأشهر عن السّاحة الفنية.

ويُذكر أن ميريام فارس أثارت الجدل مؤخرًا بتصريحاتها حول سبب غيابها عن الحفلات في مصر حيث أجابت "بأنها بعد الثورة توقفت الحفلات وكبرت على مصر"، وهو ما أثار ضدها موجة احتجاج مصرية واسعة.

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