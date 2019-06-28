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جينفر لوبيز تكشف عن شعورها تجاه خطيبها عندما صافحته أول مرّة

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واشنطن - لايف ستايل

كشفت المغنية الأميركية جينفر لوبيز عن شعورها تجاه خطيبها الحالي، لاعب البيسبول، أليكس روردريغيز لأول مرة.

وبالرغم من أن كلًا منهما كان متزوجًا في الوقت الذي التقيا فيه لأول مرة، إلا أن ذلك لم يمنع من ولادة الحب منذ لحظة تعارف جينفر لوبيز وأليكس رودريغيز.

وقالت لوبيز البالغة من العمر 49 عامًا، إنها شعرت "بكهرباء غريبة" عندما صافحت يد أليكس لأول مرة.

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وأضافت، "تصافحنا، وشعرت بالكهرباء الغريبة لمدة ثلاث ثوان"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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والتقى الثنائي في ملعب شيا في عام 2005 بصحبة مارك أنتوني زوج جينفر في ذلك الوقت، وكان أليكس، الذي كان متزوجًا من سينثيا سكورتيز، على وشك أن يلعب ضد فريق نيويورك ميتس، وكان يرتدي قميص يانكيز.

وعاد الاتصال بين الثنائي في فندق بيفرلي هيلز في عام 2017، وعلى الرغم من أن الكثير قد تغير، إلا أن جاذبيتهما لبعضهما البعض لم تتغير.

وبعد عامين فقط، تمّت خطبتهما، حيث تقدّم أليكس لجينفر خلال رحلة رومانسية إلى خليج بيكر، حيث قدم لها خاتمًا من الألماس الفخم.

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