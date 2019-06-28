8 أفلام سينمائية تُعيد الحياة إلى بلاتوهات التصوير للحاق بموسم العيد

عادت الحركة إلي بلاتوهات التصوير من جديد بعد الأجازة القصيرة التي حصل عليها الفنانين المشاركين في دراما رمضان 2019، باستقبال عدد كبير من الأعمال السينمائية، وفي السطور التالية نرصد لكم الأفلام التي يتم تصويرها الآن.

فيلم "خيال مآتة"

استأنف الفنان أحمد حلمي، تصوير أحداث فيلمه الجديد "خيال مآتة" أمام الفنانة منة شلبي بعد راحة استمرت طيلة شهر رمضان وعيد الفطر.

وتدور كاميرات تصوير الفيلم بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث من المقرر طرحه في عيد الأضحى المبارك، وتدور أحداثه حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، صاحب شخصية تشك فى كل ما حولها، ويركز الفيلم على الجانبين الكوميدي والاجتماعي، ويشارك في بطولته خالد الصاوى ولطفى لبيب، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.

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فيلم "عقلة الإصبع"

ويدخل النجم الكوميدي محمد هنيدي إلى تجربة كوميدية ضخمة جديدة قريبا من خلال فيلمه الجديد "عقلة الإصبع"، الذي سيقدم ليناسب فئة كبيرة من الجمهور بين الأطفال والكبار.

الفيلم قام بكتابته الكاتب والسيناريست عمر طاهر ليعيد التعاون مجددا بينهما بعد فيلمهما الأول بوم مالوش لزمة، ورصدت الشركة المنتجة للفيلم موازنة مالية ضخمة جدا، حيث ستستعين بشركات عالمية للتنفيذ والإشراف على عمليات المونتاج والمكساج التي تنفذ بعدد من الاستديوهات العالمية.

فيلم "رجالة حمزة"

وخلال أيام قليلة سيدخل النجم محمد رمضان لوكيشن تصوير فيلمه الجديد "رجالة حمزة"، من تأليف محمد ناير وإخراج هادي الباجوري.

وانتهى المخرج من معاينة أماكن التصوير بمناطق متفرقة من القاهرة، ويختار حاليا الأدوار الثانوية من الفنانين لاكتمال طاقم العمل الذي يدور في إطار من الأكشن والرومانسية بين ثلاثة أبطال هم محمد رمضان وماجد الكدواني وبطلة العمل ياسمين رئيس.

وفي حالة انتهاء تصوير الفيلم وانتهاء عمليات ما بعد التصوير من مونتاج ومكساج سيكون الفيلم حاضرا في موسم عيد الأضحى القادم.

فيلم ""العارف- عودة يونس"

ويعود النجم أحمد عز، لتصوير فيلمه المتوقف منذ فترة "العارف -عودة يونس" مع الفنان أحمد فهمي بعدة مناطق بالقاهرة والجيزة ومجموعة من الديكورات الداخلية، ويستكمل الفريق التصوير بعد توقف الفيلم خلال الفترة الماضية لمشكلات إنتاجية ورقابية وأصبح جاهزا للتصوير.

ومن المقرر أن يصور الطاقم 3 اسابيع بمصر ثم يتجهون للسفر الخارجي للتصوير في بولغاريا وتحدد خلال الفترة القادمة بعد الاتفاق بين مخرج العمل أحمد علاء الديب وشركة الإنتاج، ويناقش الفيلم فكرة الحروب الجديدة من خلال حرب المعلومات والسيطرة على الشعوب من خلالها.

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ويشارك في العمل الجديد محمود حميدة والنجمة اللبنانية كارمن بصيبص وركين سعد وأحمد خالد صالح وفتحي عبدالوهاب وأحمد خالد صالح.

فيلم "ترانيم إبليس"

وسيعود الفنانان أحمد السقا ومصطفى شعبان لتصوير الفيلم المتوقف باسم ترانيم إبليس بالتوازي مع الفيلم الآخر العنكبوت، ويشاركه في البطولة منى زكي.

فيلم "لص بغداد"

كما استأنف الفنان محمد إمام تصوير مشاهده فيلم "لص بغداد" مع المخرج أحمد خالد موسى، ويقوم حاليا بتصوير المشاهد الخارجية للعمل بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يسافر فريق الفيلم الأسبوع المقبل إلى بلغاريا لتصوير عدد من المشاهد الخارجية، وهو من بطولة فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم.

فيلم "ديدو"

ويعود الفنانان شيكو وهشام ماجد، إلى البلاتوهات لتصوير فيلمه الجديد "ديدو".

وتدور الأحداث حول شخصين، اعتادا على تحدى بعضهما البعض منذ الطفولة، وهو من بطولة أحمد فتحى، ومحمد ثروت، ومي كساب، ودعاء رجب، وميرنا جميل، وسامى مغاوري، سيناريو وحوار أحمد سعد والى، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني .

فيلم "666"

وتواصل الفنانة منة عرفة تصوير فيلم "666"، والذي ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة.

ويشاركها بطولة العمل الفنانة عايدة غنيم وأحمد عاشور ومحمد سمير، ومن تأليف وإنتاج أحمد عاشور، وإخراج وائل عبد القادر، ومن المقرر عرضه بالسينمات نهاية العام الجاري.

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